Автобус перелетел тротуар и повис на трубе на Художников. Пешеходы увернулись

Два человека попали в больницу в результате утренней аварии с участием автобуса в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Пострадавших могло быть больше: к счастью, пассажиров в автобусе не было, а пешеходы, по словам очевидцев, успели отбежать.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 13 сентября около 6:30 на пересечении проспекта Художников и Придорожной аллеи столкнулись «Ниссан» и автобус «ПАЗ» без пассажиров. Оба водителя, мужчины, соответственно, 41 и 42 лет, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Зрелище удручающее. Автобус перелетел через тротуар, повис на трубе, стёкла в нем высыпались», – делится Ольга в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Это счастье, что там никого не было. Маршрутку вынесло на тротуар, обычно там всегда люди. Кто-то успел отскочить. Никто не схватился за телефон, а начали помогать водителю и тушить машину, – рассказывает Зоя. – Оба [водителя] были на своих двоих. Водителю авто помогли выйти, потом машина загорелась. Водитель автобуса вышел самостоятельно».

По некоторым свидетельствам, пишет «Мегаполис», на перекрёстке не работал светофор, однако есть знак «Уступи дорогу» со стороны проспекта Художников.

«Там с вечера не работало освещение и светофоры. Хоть глаз выколи. Все из-за непогоды», – отмечает Дмитрий. «Он не работал, – подтверждает Вадим. – Проезжал там, когда скорая была на месте». «Вообще, я за пару минут до аварии переходила дорогу, и светофор работал, но сразу после аварии я посмотрела на светофоры, и они действительно не работали», – добавляет Зоя.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.