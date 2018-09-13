18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +16
$ 69.57р
80.65р
12:14 13.09.2018
Расширенный поиск

Общество
13.09.2018 10:39
Печать

Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России. В списке 155 человек и 44 компании

Совет Европейского союза продлил персональные санкции против России, связанные с украинским кризисом. Ограничительные меры продлеваются на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2019 года, в связи «с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», пишет 13 сентября РБК.

Под санкции подпадают 155 человек и 44 организации. Санкции включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях по миру.​

Помимо этих санкции в отношении России действуют экономические ограничительные меры против конкретных секторов экономики (действуют до 31 января 2019 года), а также санкции, введенные после присоединения Крыма, которое в Евросоюзе расценивают как аннексию (действуют до 23 июня 2019 года).

До мая в санкционном списке числились 150 российских граждан и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также общественные организации, которые ведут деятельность в ДНР, ЛНР и в Крыму. 14 мая ЕС ввел санкции еще против пятерых россиян, которые занимали посты в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя.

Среди известных физических лиц в списке — спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Крыма Сергей Аксенов, бывший народный мэр и губернатор Севастополя Алексей Чалый, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, вице-премьер Дмитрий Козак, а также другие политики и государственные деятели.

Впервые санкции против физических и юридических лиц, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, европарламентарии ввели в 2014 году. С тех пор ограничения неоднократно продлевались.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
13.09.2018 10:00

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года. Только за август было перевезено более миллиона человек
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.09.2018 18:16

Аэрофлот возглавляет рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний уже третий месяц

Компания «Аэрофлот» третий месяц подряд занимает первое место по пунктуальности в мире среди крупнейших авиакомпаний. Почти 90% рейсов аваиперевозчика прибыли в пункт назначения по расписанию.
ПАО «Группа ЛСР»
12.09.2018 14:12

Стартовали продажи в новом доме «Новой Охты»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в жилом комплексе «Новая Охта», который компания строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение пополнилось на 140 вариантов в доме №12
Ленстройтрест
12.09.2018 12:51

В голландском квартале «Янила Кантри» сдан новый корпус

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ООО «ЛСТ Девелопмент» – дочерней структуре ГК «Ленстройтрест» – разрешение на ввод в эксплуатацию 4-го корпуса второй очереди ЖК «Янила Кантри»
Setl City
12.09.2018 12:00

ЖК «Солнечный город» – лидер онлайн-голосования премии RREF Awards

ЖК «Солнечный город» от Setl City возглавил тройку лидеров конкурса RREF Awards по результатам народного голосования в номинации «Комфортная среда (регионы России)». На следующем этапе экспертное жюри выберет победителя из числа жилых комплексов, вошедших в шорт-лист
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.09.2018 11:32

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к сервису денежных переводов Samsung Pay

Клиенты банка «Санкт-Петербург» – владельцы смартфонов Samsung и держатели карт Mastercard – теперь могут делать переводы с карты, добавленной в Samsung Pay, на любую карту российского банка. При этом не имеет значения, является ли получатель пользователем приложения или смартфона Samsung
ПАО «Группа ЛСР»
11.09.2018 17:00

«Группа ЛСР» открыла продажи в новом проекте бизнес-класса Riviere Noire

«Группа ЛСР» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе Riviere Noire, который возводится на границе Петроградского и Приморского районов Санкт-Петербурга
«Главстрой-СПб»
11.09.2018 16:43

«Главстрой – Санкт-Петербург» назвал победителей конкурса проектов благоустройства ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» подвели итоги конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района». Имена победителей были названы на торжественной церемонии открытия выставки работ финалистов конкурса. Победителем стал проект «Север»
Пресс-служба ГК «Эталон»
11.09.2018 15:43

В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 7000-го покупателя c начала 2018 года. Алина стала счастливой обладательницей квартиры в ЖК «Охта Хаус», который возводится в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты
LEGENDA Intelligent Development
11.09.2018 12:39

«Начинка» Smart-проектов LEGENDA: места общего пользования

Качественный современный комплекс немыслим без грамотно организованных мест общего пользования, от которых зависит комфорт и безопасность жителей проекта
Петербургская недвижимость
11.09.2018 10:13

«Петербургская Недвижимость» собирает осенний гербарий

Необычную сентябрьскую акцию анонсировал один из ведущих брокеров Санкт-Петербурга, предложив клиентам приходить на подписание сделки с гербарием.
Группа компаний «ЦДС»
10.09.2018 15:53

В продажу выведен второй корпус ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС открыла продажи во втором корпусе жилого комплекса ЦДС «Чёрная Речка». Покупателям предлагаются 580 квартир стоимостью от 3,8 млн руб.