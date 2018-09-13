Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России. В списке 155 человек и 44 компании

Совет Европейского союза продлил персональные санкции против России, связанные с украинским кризисом. Ограничительные меры продлеваются на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2019 года, в связи «с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», пишет 13 сентября РБК.

Под санкции подпадают 155 человек и 44 организации. Санкции включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях по миру.​

Помимо этих санкции в отношении России действуют экономические ограничительные меры против конкретных секторов экономики (действуют до 31 января 2019 года), а также санкции, введенные после присоединения Крыма, которое в Евросоюзе расценивают как аннексию (действуют до 23 июня 2019 года).

До мая в санкционном списке числились 150 российских граждан и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также общественные организации, которые ведут деятельность в ДНР, ЛНР и в Крыму. 14 мая ЕС ввел санкции еще против пятерых россиян, которые занимали посты в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя.

Среди известных физических лиц в списке — спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Крыма Сергей Аксенов, бывший народный мэр и губернатор Севастополя Алексей Чалый, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, вице-премьер Дмитрий Козак, а также другие политики и государственные деятели.

Впервые санкции против физических и юридических лиц, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, европарламентарии ввели в 2014 году. С тех пор ограничения неоднократно продлевались.