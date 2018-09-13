До Ленобласти дошла африканская чума. Ветеринары просят ввести карантин

В Ленинградской области зафиксированы случаи заражения африканской чумой. В лесу рядом с деревней Старые Смолеговицы Волосовского района местные жители нашли трех мертвых кабанов, которых сразил вирус.

Трупы диких кабанов увидели 12 сентября. Как стало известно «Фонтанке», туши исследовали в ветеринарной лаборатории Кингисеппского и Сланцевского районов. Специалисты нашли в биоматериалах геном вируса африканской чумы свиней.

Управление ветеринарии администрации Ленинградской области направило губернатору региона представление о необходимости введения карантина в Лужском и Волосовском районах.