В Петербурге прошел град

В Северной столице снова ненастно. Утром 13 сентября по городу, включая центр, прошел град.

Тем временем в ГУ МЧС подсчитали, что за минувшие сутки спасателям пришлось 22 раза выезжать для устранения последствий шквалистого ветра. 12 сентября в городе, по данным ведомства, непогоду не пережили 21 дерево и одна металлическая конструкция.

В городе по-прежнему ветрено, однако уровень воды в Неве упал. На десять утра четверга он составил 96 сантиметров (вчера было 140).

В ближайшие три дня петербуржцев ждет дождливая погода с умеренным ветром. Впрочем, будет тепло – днем до 16 – 18 градусов, сообщает сайт Северо-Западного гидрометцентра.