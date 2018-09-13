Чехия решила перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Начнут с почетного консульства

Чехия одобрила план переноса посольства своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Решение было принято на совместном заседании президента, премьер-министра, спикера парламента и глав МИД и Минобороны Чехии, пишет 13 сентября Meduza со ссылкой на AFP.

Перенос пройдет в три этапа. Первым шагом станет открытие в Иерусалиме почетного консульства Чехии. Президент Милош Земан намерен принять участие в церемонии во время своего визита в Израиль в ноябре 2018 года.

14 мая в Иерусалиме официально открылось посольство США после того, как президент Дональд Трамп объявил о признании города столицей Израиля. Решение спровоцировало акции протеста палестинцев в секторе Газа. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец.

Вслед за США свое диппредставительство в Иерусалим перенесли власти Гватемалы.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, но большинство стран мира не признают такой статус города. Восточную часть Иерусалима израильтяне заняли в ходе Шестидневной войны 1967 года, когда нанесли поражение коалиции арабских государств.