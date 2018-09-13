Сердюков предложил способ списать все старые вертолеты в России с помощью утилизации и лизинга

В «Ростехе» предложили реализовать идею правительства о замене вертолетов старше 25 лет с задействованием лизинговой схемы. Об этом РБК заявил директор авиакластера госкорпорации Анатолий Сердюков на международной выставке «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике 13 сентября.

Обсуждаемые в правительстве меры по запрету эксплуатации вертолетов, выпущенных в 1990-х годах, могут сопровождаться госпрограммой, облегчающей авиаперевозчикам закупку новой техники, как это было сделано в автомобильной отрасли.

«Возможно, будет выработана программа утилизации и задействована лизинговая схема. Например, старый вертолет будет приниматься в зачет первого платежа, взамен авиакомпания получит новую машину», — объяснил Сердюков.

Инициатива по замене устаревшего парка прежде всего направлена на повышение безопасности полетов, пояснил также Сердюков. Он отметил, что российские авиакомпании используют большое количество старых машин, которые эксплуатируются 25–30 лет и более. «Надо четко осознавать, что ресурс техники — не вечный. Наступает время, когда летать на таких вертолетах становится опасно», — сказал глава ростеховского авиакластера.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в правительстве обсуждается вопрос о запрете на эксплуатацию вертолетов старше 25 лет для поддержки «падающего производства «Вертолетов России». Источники газеты отмечали, что вертолетный рынок стагнирует и «сбывать продукцию все сложнее — из-за насыщения рынка, санкций и конкуренции».

Парк гражданских вертолетов в России насчитывает примерно 1800 вертолетов, из них летают 25 лет и больше — более 60–70%, сообщил РБК гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Согласно реестру воздушных судов, основу парка составляют вертолеты типа Ми-8 и разработанные на его базе.

В 2013 году «Вертолеты России» изготовили для российских и иностранных заказчиков 303 вертолета. В 2014 году поставили заказчикам 271 вертолет. В 2015 году объем поставок составил 212 вертолетов, в 2016 году — 189 вертолетов. В 2017 году был поставлен 221 вертолет.