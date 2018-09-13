Ресторан у Мариинского театра «минировали» из Парка 300-летия

Полиция нашла, кто сорвал обед в ресторане в Адмиралтейском районе Петербурга. 40 человек из Romeos' bar & kitchen вывели из-за звонка с территории Парка 300-летия.

По данным «Фонтанки», дело о заведомо ложном сообщении о терроризме возбудили 12 сентября после звонка в ресторан на проспекте Римского-Корсакова, 43. Как сообщало наше издание, из заведения эвакуировали 40 человек, взрывчатки там не нашли. Зато установили звонившего. Сделать это было нетрудно, так как тот воспользовался личным мобильным телефоном. А звонил мужчина из Парка 300-летия, то есть из другого конца города.

Чем Romeos' bar & kitchen не угодил ему, 30-летний петербуржец должен будет рассказать полиции. Он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России.