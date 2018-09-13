В отеле «Кемпински» вдвое возросло число отравившихся. Под подозрением рыбный салат

В больницу Боткина с диагнозом сальмонеллез попал каждый второй обратившийся за помощью работник отеля «Кемпински» в Петербурге. Если 10 сентября Роспотребнадзор зарегистрировал 12 случаев, то сегодня заболевших вдвое больше. «Фонтанка» узнала, какое блюдо вспоминают отравившиеся.

По информации «Фонтанки», к вечеру 12 сентября число сотрудников отеля «Кемпински» на набережной реки Мойки, обратившихся за медицинской помощью в связи с отравлением, достигло 24 человек. Причем 14 из них госпитализированы в клиническую инфекционную больницу Боткина.

С 10 сентября в отеле работают сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты ведомства берут пробы воды и продуктов в связи с острым отравлением у работников.

Как стало известно нашему изданию, большинство заболевших вспоминают рыбный салат, который они ели в служебной столовой гостиницы. Однако в Роспотребнадзоре пока нет точных данных о причине заражения.

Заметим, что ни один из гостей отеля к медикам не обращался.