В Петербурге задержали очередных чёрных риелторов. Они промышляли в Невском районе

Полицейские задержали очередную группу черных риелторов, промышлявших в Петербурге. Преступники подделывали документы и обманывали людей ради подписи, дающей право на недвижимость.

Как стало известно «Фонтанке», черных риелторов задержали 12 сентября. Руководил преступной группой ранее судимый 40-летний гражданин Азербайджана. По его указке действовали две ранее осуждавшиеся россиянки и одна уроженка Средней Азии без темного уголовного прошлого.

Полиция считает, что с апреля 2009 года по февраль 2011 года вышеперечисленные граждане, зная о смерти жительницы Невского района, подделали документы и завладели ее квартирой на улице Седова. Своими действиями они причинили администрации Невского района ущерб на сумму 2,8 млн рублей.

На этом черные риелторы решили не останавливаться и с февраля по июнь наведывались к страдающему алкоголизмом владельцу квартиры в доме по Рабфаковскому переулку. Под предлогом приватизации квартиры они получили необходимые подписи для того, чтобы завладеть жильем. В итоге мужчина лишился своей квартиры, материальный ущерб составил 3,2 млн рублей.

Во время обысков у преступников изъяли бланки доверенностей, договора купли-продажи недвижимости, паспорта лиц, не проживающих и не зарегистрированных по адресам проведения обысков. В отношении риелторов возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, все участники преступной группы задержаны. Следователи в данный момент пытаются установить дополнительные эпизоды деятельности злоумышленников.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в августе в Петербурге были задержаны преступники, которые успели завладеть 14 помещениями в разных районах города. Мошенники не гнушались даже комнатами в общежитиях.