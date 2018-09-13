Tesla продолжают покидать сотрудники. Компания лишилась третьего топ-менеджера за месяц

Компания Tesla Илона Маска лишилась третьего топ-менеджера за месяц. О своей отставке объявил вице-президент Tesla по международным финансам и операциям Джастин Маканир, сообщает 13 сентября Meduza со ссылкой на CNN.

Маканир заявил, что принял предложение стать финансовым директором в другой компании; ее название он не уточнил.

«Я ценю время, проведенное в Tesla, и испытываю большое уважение к коллегам и их работе, но это возможность, которую я не мог упустить», — цитирует CNN заявление Маканира.

На прошлой неделе об уходе из Tesla объявили главный бухгалтер Дейв Мортон и глава отдела кадров Габриэль Толедано. Мортон, проработавший в компании месяц, сослался на высокую нагрузку и большое «общественное внимание к компании». Отставку Толедано в Tesla объяснили личными причинами. Ранее компанию покинули несколько других топ-менеджеров.

В последние месяцы внимание к Tesla возросло из-за действий основателя компании Илона Маска. В августе он заявил о планах выкупить акции Tesla с биржи; позже в интервью The New York Times пожаловался на высокую нагрузку и проблемы со здоровьем.