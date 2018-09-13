Лекарства для Даши

У семимесячной Даши обнаружили редкое заболевание - тромбоцитопеническая пурпура или болезнь Верльгофа. При этом заболевании кровь теряет способность к свертыванию, а значит, любой синяк может привести к внутреннему кровотечению и необратимым последствиям. Девочке необходимы дорогостоящие лекарства, которых на данный момент в больнице нет. И не предвидится до следующего года.

Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит оказать помощь в сборе средств на дорогостоящие препараты.

Даша Мамошкина, 7 месяцев.

Тромбоцитопеническая пурпура или болезнь Верльгофа.

Требуются медикаменты. Стоимость 658 401 руб. Собрано 150 993 руб.

Даша родилась 25 декабря 2017 года в один день со своим папой. Малышка росла и развивалась на радость родителям, но плановый анализ крови однажды насторожил врача: в крови критично снизились тромбоциты. Даша с мамой были срочно госпитализированы в отделение гематологии ДГБ №1 Санкт-Петербурга.

Девочке поставили диагноз – тромбоцитопеническая пурпура или болезнь Верльгофа. Это редкое заболевание, при котором кровь теряет способность к свертыванию, а значит, любой синяк может привести к внутреннему кровотечению и необратимым последствиям, вплоть до летального исхода.

Для лечения Даши срочно требуются дорогостоящие препараты (Револейд, Энплейт и транексамовая кислота) общей стоимостью 658 401 руб. В ДГБ №1, где девочка проходит лечение, на данный момент этих лекарств нет, и в ближайшее время не предвидится, так как квоты на их получение в этом году уже закончились. Поэтому родителям необходимо приобретать их за свой счет.

«Даша неплохо себя чувствует, немного устала от терапии. В клинике она научилась садиться, пытается вставать и ползать. Хорошо «общается». Несмотря на диагноз она развивается нормальными темпами. Мы очень любим ее и верим, что все будет хорошо, с нетерпением ждем ее выздоровления и возвращения домой. Она очень нужна нам», – говорит мама Даши.

Родители малышки посвятили свои жизни лечению других людей и уходу за ними – папа врач-травматолог, а мама медсестра. Но сейчас они сами вынуждены обратиться за помощью, так как цена на лекарства для них слишком высока.

О том, как помочь Даше, можно узнать на ее странице на сайте Благотворительного фонда «Здоровье и будущее детей» – http://zbdfond.ru/dasha-mamoshkina/.