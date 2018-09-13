«Наркофермеров», собиравших «урожай» на трех площадках, задержали в Петербурге

Группу «наркофермеров» задержали в Петербурге. Запрещенное для культивации и употребления растение они выращивали сразу на трех площадках — незаконное производство имело промышленные масштабы.

По данным «Фонтанки», задержание двух россиян и гражданина Узбекистана стало следствием широкомасштабных оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции «Канал «Красный бархан»». По информации оперативников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УКОН), работала группа с января этого года, и за 9 месяцев злоумышленники успели развернуться. Наркотики они выращивали в садоводстве возле деревни Назия в Кировском районе области, в Тосно и в квартире на Юнтоловском проспекте, 51, корпус 4, в Петербурге. Посетив эти три точки, а также квартиры задержанных, силовики нашли 30 кустов наркосодержащего растения, 8 пакетов с травой, 5 банок с ней же (общим объемом 9,5 л), а также более 100 г готового к употреблению продукта.

Попутно у наркодельцов изъяли поливальную систему, удобрения, рассаду, упаковочный материал и т. д. Все трое взяты под стражу.