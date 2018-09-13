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13.09.2018 08:58
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В Петербурге женщина пыталась продать младенца за 280 тысяч рублей. Роль покупателя сыграл полицейский

Гражданка Узбекистана попыталась продать своего ребенка по цене подержанного автомобиля. В качестве покупателя выступил сотрудник полиции. 

Стражи правопорядка задержали 28-летнюю уроженку Средней Азии, которая пыталась продать своего сына, родившегося шесть дней назад. Задержание произошло 12 сентября на улице Кораблестроителей, у второго корпуса дома №12. Женщина, не запятнанная судимостями, хотела избавиться от чада, чтобы не тратить время на кормление и пеленки. Плюс ко всему она решила заработать на продаже сына 280 тысяч рублей. 

Она нашла покупателя и уже готовилась к «сделке». Вот только в роли закупщика выступил сотрудник правоохранительных органов. Женщину задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Младенца же отправили в больницу, сейчас его здоровьем занимаются медики. 

Это не первый случай торговли детьми в Петербурге. Например, в 2017 году уроженка Таджикистана продала своего новорожденного ребенка всего за 11 тысяч рублей. О купле-продаже мать и клиенты договорились еще до рождения младенца. А в 2016 году сотрудники правоохранительных органов «купили» ребенка у уроженки Дагестана. По ее словам, она пыталась продать младшего, чтобы «выкупить» у родни бывшего мужа своего старшего сына. 

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