На крупнейших с 1981 года военных учениях Путин заявил, что Россия - миролюбивое государство

Президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин 13 сентября приехал на полевой смотр войск на полигон Цугол в Забайкалье, где проходят крупнейшие в современной истории сраны военные учения «Восток-2018». Глава государства заявил, что у России агрессивных планов нет.

«Россия — миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов», – цитирует Путина РБК со ссылкой на «Интерфакс».

В обращении к военнослужащим Путин подчеркнул, что их долг быть готовыми отстоять «суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны». «А если потребуется — и поддержать союзников», — добавил президент.

Путин также поблагодарил военнослужащих КНР и Монголии за участие в учениях.

Маневры «Восток-2018» являются беспрецедентными по численности задействованных в них войск. Всего к ним привлекут 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи летальных аппаратов — самолетов, вертолетов и БПЛА, 80 кораблей и до 36 тысяч танков и бронетранспортеров. Подобные масштабы достигались в ходе маневров в последний раз 37 лет назад — на учениях «Запад-81».

Учения будут проходить в два этапа. На первом из них армия обеспечит развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание группировки ВМФ. Второй этап предполагает отработку управления войсками в условиях оборонительных и наступательных действий. Активная фаза маневров «Восток-2018» пройдет с 11 по 17 сентября.