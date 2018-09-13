Ночь “Хёндэ Солярис” в Петербурге. Один водитель погиб, опрокинувшись в кювете, другой протаранил автобус

Владелец «Хёндэ Солярис» не справился с управлением и выехал на встречку, где встретился с автобусом в ночь на 13 сентября. Авария произошла во Фрунзенском районе, недалеко от дома 19 по Камчатской улице.

24-летний водитель на иномарке впечатался в автобус №54. В результате владелец легковушки и его 27-летний пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель автобуса (маршрут обслуживает «Пассажиравтотранс») отделался травмами средней степени тяжести, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

А для 65-летнего пенсионера на автомобиле той же марки ночная поездка завершилась трагично. Как сообщили в ГИБДД, мужчина на «Хёндэ Солярис» съехал в кювет на 45 километре дороги Выборг – Светогорск. В результате иномарка перевернулась, а водитель погиб.