На Восточном экономическом форуме подписали соглашения на сумму 2,9 триллиона рублей

На Восточном экономическом форуме заключили соглашений на 2,9 триллиона рублей. Об этом 13 сентября рассказал полномочный предствитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Подписано 175 соглашений на 2,9 триллиона рублей. Если вспоминать цифры предыдущих форумов, то на первом сумма равнялась 1,3 миллиарда рублей, 1,8 триллиона – на втором и на 2,5 триллиона на третьем», – цитирует Трутнева «Коммерсантъ». Чиновник отметил, что показатели промежуточные и они вырастут к концу третьго дня форума.

Восточный экономический форму проходит на острове Русский с 11 по 13 сентября. В его рамках прошли более ста мероприятий, в которых приняли участие более шести тысяч делегатов.