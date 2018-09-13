«Ведомости»: Мост на Сахалин могут не построить. По нему нечего возить

Мост на Сахалин, скорее всего, не построят, так как для него недостаточно грузов. Об этом 13 сентября пишут «Ведомости».

Чиновники и топ-менеджеры угольных компаний рассказали изданию, что ни один из грузовладельцев-угольщиков не поддержал идею строительства моста на Сахалин и перевалки грузов через остров. По информации «Ведомостей», грузов для перевозки по мосту, которые позволили бы окупить дорогостоящий проект, недостаточно.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Владимир Путин вновь поручил проработать экономические показатели проекта и просчитать объем перевозок. Президент сказал, что «мост с материка на Сахалин раскрыл бы потенциал портов региона, однако сначала надо просчитать объем перевозок». Развитие Транссиба и БАМа существенно «раскроет наши возможности по перемещению грузов, но это не может быть только один уголь». «А если угольная отрасль немного присядет в мире?» — задал вопрос президент.

В конце июля Путин уже давал поручение правительству проработать экономические показатели этого проекта. Стоимость моста тогда оценивали в 540 миллиардов рублей.

«Ведомости» считают, что происходившее на форуме следует, скорее всего, расценивать как отказ от проекта. По информации газеты, в августе гендиректор РЖД Олег Белозеров написал министру транспорта Евгению Дитриху, что грузовая база для моста на Сахалин сейчас оценена в 8,5 млн т, а с планируемым строительством нового глубоководного порта — в 46,9 млн.