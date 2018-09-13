Учёные выяснили, что язык жестов детей и человекообразных обезьян совпадает

Для общения дети используют 52 жеста, и 50 из них совпали с жестами шимпанзе и горилл. Такой вывод сделали британские и немецкие психологи на основе проведённого эксперимента.

Как пишет издание «N+1» 12 сентября, ученые наблюдали за 13 детьми в возрасте от восьми до 21 месяца из Германии и Уганды. Маленьких участников эксперимента снимали на видео.

Затем исследователи отсматривали материал и выделяли отдельные жесты, которые сравнивали со способом общения шимпанзе и горилл.

В итоге учёные зафиксировали у детей 52 типа жестов, предназначенных для того, чтобы установить с кем-то физический контакт и сопровождающие звуковую коммуникацию. Оказалось, что шимпанзе используют 46 человеческих жестов, а шимпанзе и гориллы в сумме используют 50 жестов из 52. Два оставшихся типа жестов, взмах и сгибание руки, использовали только дети.