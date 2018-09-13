В СКА растет новый суперхоккеист. И он уже передает «привет» Знарку

Провалы в обороне, Прохоркин в огне и помощь судьи: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как СКА победил «Йокерит» и поднялся аж на седьмое место.

В прошлом матче против «Сочи» хоккейному клубу СКА удалось прервать двухматчевую проигрышную серию. Для любого другого клуба два поражения подряд не были бы большой проблемой, но не для армейцев с Невы, привыкших к сериям совершенного другого рода. Да и главный тренер Илья Воробьев начал заметно нервничать на пресс-конференциях.

Победа над сочинцами немного сбросила начинавшее зашкаливать внутреннее давление, но впереди было очередное непростое испытание. Кажется, в этом сезоне у двукратных обладателей Кубка Гагарина других не будет.

Хоккейный клуб «Йокерит» в межсезонье прилично изменился: сменился тренерский штаб, десять игроков ушло, столько же пришло. Вместо опытнейшего и хорошо знакомого хоккейному Петербургу Юкки Ялонена пост главного тренера занял 41-летний Лаури Марьямяки. Несмотря на возраст Марьямяки тоже довольно опытный специалист. Не проведя ни одного матча на профессиональном уровне, финн работает тренером с 22 лет. В 34 года он дебютировал в качестве главного тренера клуба СМ-Лиги (высший дивизион финского хоккея). Входил в тренерский штаб бронзовой сборной Финляндии на Олимпиаде в 2014 году. Под руководством Марьямяки «Йокерит» на старте сезона 2018/19 сходу забрался на первое место, выиграв все четыре матча с приличным отрывом в три шайбы в каждом из них. В то же время соперники были не самые сильные («Куньлунь», «Амур», «Адмирал», минское «Динамо»). Так что сегодняшняя встреча и для «джокеров» тоже была серьезной проверкой.

СКА чем-то похож на нынешний «Зенит»: состав армейцев также почти невозможно предсказать. Сказывается длинная скамейка и травмы. В прошлом матче против «Сочи» в первом по факту звене с Дацюком и Гусевым (в протоколе оно числилось вторым) вышел 21-летний Александр Дергачев. Судя интервью после матча, даже он сам был в шоке от того, с кем ему повезло играть.

На игру с «Йокеритом» вернулся в строй Наиль Якупов, заменив Дергачева в первом звене. Александр, наверное, только облегченно выдохнул. Второй матч подряд на защиту ворот встал Игорь Шестеркин. Полностью сменилась вторая пара защитников: вместо Антона Белова и Романа Рукавишникова вышли Динар Хафизуллин и Артем Зуб.

От этой игры ожидали большой результативности. Команды не подвели. СКА получил первым возможность сыграть в большинстве, но реализовать его не смог. Зато петербуржцы забили в равенстве через несколько минут после этого. Отличился Николай Прохоркин с передачи Александра Барабанова. Почти тут же удалился Владислав Гавриков и финнам понадобилось всего пять секунд, чтобы воспользоваться своим большинством. Гол получился хитрым: Никлас Енсен мощным замахом заставил Шестеркина передвинуться на правую сторону ворот, но шайба пролетела мимо, ударилась об борт за воротами, и отскочила к Пекке Йормакку у левой штанги. Тому оставалось не промахнуться с неудобной руки по пустым воротам.

Ударно соперники начали второй период. Сначала защитник СКА Артем Зуб забил свой первый гол за петербургский клуб, хотя играет за него с прошлого сезона. Как оказалось, это вообще первая шайба хоккеиста за два года.

«Эту шайбу повешу на потолке, чтобы смотреть на неё», – пообещал потом защитник.

Впрочем, Артем тут же смазал все впечатление от столь великого достижения, удалившись за задержку соперника клюшкой. «Йокерит» вновь без проблем забил в большинстве. Игра в неравных составах – одна из главных проблем нынешнего СКА, при том, что в прошлые годы армейцы были одними из лучших в лиге и в большинстве, и в меньшинстве.

Ответ петербуржцев последовал также быстро. Опять отличился Прохоркин – это пятая шайба Николая в сезоне в четырех матчах. Кажется, у СКА растет новый суперхоккеист.

«Начали играть именно в игровой хоккей, получаем удовольствие. Ставка делается на мастерство, на умение играть с шайбой. Просто руки развязываются сами по себе, когда есть доверие», – прокомментировал свои успехи Николай на что-то (или точнее на кого-то) явно намекнув.

Еще большее впечатление оставил Прохоркин после одного из провалов в обороне, когда игроки «Йокерита» выходили три в одного, но Николай успел догнать их со спины и в падении выбил шайбу с крюка финского нападающего. Отличная игра на обоих концах площадки – один из главных критериев для центрального форварда. «А что ты хочешь, контрактный год», – прокомментировали почти выдающуюся игру нападающего коллеги. И действительно, контракт Прохоркина со СКА истекает 30 апреля 2019 года. СКА еще придется постараться удержать его: за океаном имеет виды «Лос-Анджелес», задрафтовавший Николая еще в 2012 году.

Когда главного тренера СКА Илью Воробьева спросили про впечатляющую игру Прохоркина на старте сезона (5 шайб в 4 матчах), тот лишь ответил: «Да сплюньте вы». Никто ничего не понял, но все посмеялись.

Удержать победный счет в основное время не удалось. Еще один провал в обороне (теперь уже два в одного) закончился голом Сакари Маннинена. В овертайме СКА помог судья, откровенно выдумавший нарушение численного состава у «Йокерита». У финнов происходила обычная смена игроков. Покидавший площадку хоккеист был уже в непосредственной близи от борта и никак не участвовал в игре. Но рефери решил иначе. В итоге своим фирменным щелчком в большинстве победу СКА принес Патрик Херсли.

«В конце мы играли хорошо, но судья принял серьезное решение и мы… проиграли», – прокомментировал эпизод главный тренер «Йокерита».

На счету СКА теперь 6 очков после пяти матчей. Напомним, что в КХЛ теперь за любую победу дают всего два очка, как в НХЛ. С восьмого места в Западной конференции армейцы поднялись на седьмое. Петербург разгоняется медленно, но верно.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»