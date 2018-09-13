18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +16
$ 69.57р
80.65р
00:58 13.09.2018
Расширенный поиск

Спорт
13.09.2018 00:07
Печать

В СКА растет новый суперхоккеист. И он уже передает «привет» Знарку

Провалы в обороне, Прохоркин в огне и помощь судьи: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как СКА победил «Йокерит» и поднялся аж на седьмое место.

В СКА растет новый суперхоккеист. И он уже передает «привет» Знарку

В прошлом матче против «Сочи» хоккейному клубу СКА удалось прервать двухматчевую проигрышную серию. Для любого другого клуба два поражения подряд не были бы большой проблемой, но не для армейцев с Невы, привыкших к сериям совершенного другого рода. Да и главный тренер Илья Воробьев начал заметно нервничать на пресс-конференциях.

Победа над сочинцами немного сбросила начинавшее зашкаливать внутреннее давление, но впереди было очередное непростое испытание. Кажется, в этом сезоне у двукратных обладателей Кубка Гагарина других не будет.

Хоккейный клуб «Йокерит» в межсезонье прилично изменился: сменился тренерский штаб, десять игроков ушло, столько же пришло. Вместо опытнейшего и хорошо знакомого хоккейному Петербургу Юкки Ялонена пост главного тренера занял 41-летний Лаури Марьямяки. Несмотря на возраст Марьямяки тоже довольно опытный специалист. Не проведя ни одного матча на профессиональном уровне, финн работает тренером с 22 лет. В 34 года он дебютировал в качестве главного тренера клуба СМ-Лиги (высший дивизион финского хоккея). Входил в тренерский штаб бронзовой сборной Финляндии на Олимпиаде в 2014 году. Под руководством Марьямяки «Йокерит» на старте сезона 2018/19 сходу забрался на первое место, выиграв все четыре матча с приличным отрывом в три шайбы в каждом из них. В то же время соперники были не самые сильные («Куньлунь», «Амур», «Адмирал», минское «Динамо»). Так что сегодняшняя встреча и для «джокеров» тоже была серьезной проверкой.

СКА чем-то похож на нынешний «Зенит»: состав армейцев также почти невозможно предсказать. Сказывается длинная скамейка и травмы. В прошлом матче против «Сочи» в первом по факту звене с Дацюком и Гусевым (в протоколе оно числилось вторым) вышел 21-летний Александр Дергачев. Судя интервью после матча, даже он сам был в шоке от того, с кем ему повезло играть.

На игру с «Йокеритом» вернулся в строй Наиль Якупов, заменив Дергачева в первом звене. Александр, наверное, только облегченно выдохнул. Второй матч подряд на защиту ворот встал Игорь Шестеркин. Полностью сменилась вторая пара защитников: вместо Антона Белова и Романа Рукавишникова вышли Динар Хафизуллин и Артем Зуб.

От этой игры ожидали большой результативности. Команды не подвели. СКА получил первым возможность сыграть в большинстве, но реализовать его не смог. Зато петербуржцы забили в равенстве через несколько минут после этого. Отличился Николай Прохоркин с передачи Александра Барабанова. Почти тут же удалился Владислав Гавриков и финнам понадобилось всего пять секунд, чтобы воспользоваться своим большинством. Гол получился хитрым: Никлас Енсен мощным замахом заставил Шестеркина передвинуться на правую сторону ворот, но шайба пролетела мимо, ударилась об борт за воротами, и отскочила к Пекке Йормакку у левой штанги. Тому оставалось не промахнуться с неудобной руки по пустым воротам.

Ударно соперники начали второй период. Сначала защитник СКА Артем Зуб забил свой первый гол за петербургский клуб, хотя играет за него с прошлого сезона. Как оказалось, это вообще первая шайба хоккеиста за два года.

«Эту шайбу повешу на потолке, чтобы смотреть на неё», – пообещал потом защитник.

Впрочем, Артем тут же смазал все впечатление от столь великого достижения, удалившись за задержку соперника клюшкой. «Йокерит» вновь без проблем забил в большинстве. Игра в неравных составах – одна из главных проблем нынешнего СКА, при том, что в прошлые годы армейцы были одними из лучших в лиге и в большинстве, и в меньшинстве.

Ответ петербуржцев последовал также быстро. Опять отличился Прохоркин – это пятая шайба Николая в сезоне в четырех матчах. Кажется, у СКА растет новый суперхоккеист.
«Начали играть именно в игровой хоккей, получаем удовольствие. Ставка делается на мастерство, на умение играть с шайбой. Просто руки развязываются сами по себе, когда есть доверие», – прокомментировал свои успехи Николай на что-то (или точнее на кого-то) явно намекнув.

Еще большее впечатление оставил Прохоркин после одного из провалов в обороне, когда игроки «Йокерита» выходили три в одного, но Николай успел догнать их со спины и в падении выбил шайбу с крюка финского нападающего. Отличная игра на обоих концах площадки – один из главных критериев для центрального форварда. «А что ты хочешь, контрактный год», – прокомментировали почти выдающуюся игру нападающего коллеги. И действительно, контракт Прохоркина со СКА истекает 30 апреля 2019 года. СКА еще придется постараться удержать его: за океаном имеет виды «Лос-Анджелес», задрафтовавший Николая еще в 2012 году.

Когда главного тренера СКА Илью Воробьева спросили про впечатляющую игру Прохоркина на старте сезона (5 шайб в 4 матчах), тот лишь ответил: «Да сплюньте вы». Никто ничего не понял, но все посмеялись.

Удержать победный счет в основное время не удалось. Еще один провал в обороне (теперь уже два в одного) закончился голом Сакари Маннинена. В овертайме СКА помог судья, откровенно выдумавший нарушение численного состава у «Йокерита». У финнов происходила обычная смена игроков. Покидавший площадку хоккеист был уже в непосредственной близи от борта и никак не участвовал в игре. Но рефери решил иначе. В итоге своим фирменным щелчком в большинстве победу СКА принес Патрик Херсли.

«В конце мы играли хорошо, но судья принял серьезное решение и мы… проиграли», – прокомментировал эпизод главный тренер «Йокерита».

На счету СКА теперь 6 очков после пяти матчей. Напомним, что в КХЛ теперь за любую победу дают всего два очка, как в НХЛ. С восьмого места в Западной конференции армейцы поднялись на седьмое. Петербург разгоняется медленно, но верно.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.09.2018 18:16

Аэрофлот возглавляет рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний уже третий месяц

Компания «Аэрофлот» третий месяц подряд занимает первое место по пунктуальности в мире среди крупнейших авиакомпаний. Почти 90% рейсов аваиперевозчика прибыли в пункт назначения по расписанию.
ПАО «Группа ЛСР»
12.09.2018 14:12

Стартовали продажи в новом доме «Новой Охты»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в жилом комплексе «Новая Охта», который компания строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение пополнилось на 140 вариантов в доме №12
Ленстройтрест
12.09.2018 12:51

В голландском квартале «Янила Кантри» сдан новый корпус

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ООО «ЛСТ Девелопмент» – дочерней структуре ГК «Ленстройтрест» – разрешение на ввод в эксплуатацию 4-го корпуса второй очереди ЖК «Янила Кантри»
Setl City
12.09.2018 12:00

ЖК «Солнечный город» – лидер онлайн-голосования премии RREF Awards

ЖК «Солнечный город» от Setl City возглавил тройку лидеров конкурса RREF Awards по результатам народного голосования в номинации «Комфортная среда (регионы России)». На следующем этапе экспертное жюри выберет победителя из числа жилых комплексов, вошедших в шорт-лист
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.09.2018 11:32

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к сервису денежных переводов Samsung Pay

Клиенты банка «Санкт-Петербург» – владельцы смартфонов Samsung и держатели карт Mastercard – теперь могут делать переводы с карты, добавленной в Samsung Pay, на любую карту российского банка. При этом не имеет значения, является ли получатель пользователем приложения или смартфона Samsung
ПАО «Группа ЛСР»
11.09.2018 17:00

«Группа ЛСР» открыла продажи в новом проекте бизнес-класса Riviere Noire

«Группа ЛСР» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе Riviere Noire, который возводится на границе Петроградского и Приморского районов Санкт-Петербурга
«Главстрой-СПб»
11.09.2018 16:43

«Главстрой – Санкт-Петербург» назвал победителей конкурса проектов благоустройства ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» подвели итоги конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района». Имена победителей были названы на торжественной церемонии открытия выставки работ финалистов конкурса. Победителем стал проект «Север»
Пресс-служба ГК «Эталон»
11.09.2018 15:43

В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 7000-го покупателя c начала 2018 года. Алина стала счастливой обладательницей квартиры в ЖК «Охта Хаус», который возводится в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты
LEGENDA Intelligent Development
11.09.2018 12:39

«Начинка» Smart-проектов LEGENDA: места общего пользования

Качественный современный комплекс немыслим без грамотно организованных мест общего пользования, от которых зависит комфорт и безопасность жителей проекта
Петербургская недвижимость
11.09.2018 10:13

«Петербургская Недвижимость» собирает осенний гербарий

Необычную сентябрьскую акцию анонсировал один из ведущих брокеров Санкт-Петербурга, предложив клиентам приходить на подписание сделки с гербарием.
Группа компаний «ЦДС»
10.09.2018 15:53

В продажу выведен второй корпус ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС открыла продажи во втором корпусе жилого комплекса ЦДС «Чёрная Речка». Покупателям предлагаются 580 квартир стоимостью от 3,8 млн руб.
ГК «Эталон»
10.09.2018 14:55

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

Альфа-Банк аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.