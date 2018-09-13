Программист из Петербурга Петр Левашов признал вину в американском суде

Петербургский программист Петр Левашов признал вину в суде штата Коннектикут. Об этом 12 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

Левашов признал себя виновным по статьям о мошенничестве, преступном сговоре, краже персональных данных с отягчающими обстоятельствами и нанесении ущерба защищенному персональному компьютеру. Приговор ему должен быть вынесен в сентябре 2019 года. До этого времени он будет находиться под стражей.

Напомним, Левашова обвиняют в создании и управлении Kelihos — глобальной сетью зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей. Его задержали в Барселоне в апреле 2017 года. Он приехал в Испанию на отдых с женой. В августе 2017-го Левашова заочно арестовали в России по обвинению во взломе и блокировке доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Петербурге. В феврале 2018-го программиста экстрадировали из Испании в США.