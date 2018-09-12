В ЮАР нашли древнейший в мире рисунок. Он напоминает хэштег

В пещере Бломбос в ЮАР обнаружили, возможно, древнейший в мире рисунок. Это линии, сделанные охрой на куске силкрита — чем-то они напоминают знак хэштега. Об этом 12 сентября пишет N+1 со ссылкой на Nature.

Пещера Бломбос прославилась после того, как в ней нашли артефакты, созданные людьми современного типа около 70-100 тысяч лет назад. В пещере обнаружили костяные орудия, бусины, сделанные из раковин, куски охры с царапинами на них, кости людей и животных.

Камень, на котором нарисованы пересекающиеся линии, был обнаружен в историческом слое, датирующемся 73-77 тысячами лет. Как показали анализы, рисунок был сделан охрой. Причем линии по краям камня резко обрываются — ученые считают, что рисунок был больше и сложнее, однако остальные его части не сохранились. Также ученые провели исследования, которые показали, что рисовали на камне специально заостренным для этих целей кусочком охры.

Отметим, ранее считалось, что люди начали рисовать несколько позже. Древнейшие рисунки, найденные до этого в пещерах в Испании, были возрастом около 66 тыс. лет.