Российских хакеров заподозрили в краже данных клиентов British Airways

Взлом компьютеров British Airways совершила связанная с Россией группировка хакеров. Об этом 12 сентября пишет «Росбалт» со ссылкой на The Times.

По данным издания, на счету тех же хакеров — похожий налет на Ticketmaster. Якобы за этими взломами стоит группировка Magecart. Хакеры «установили специально сконструированную, узконаправленную инфраструктуру, чтобы незаметно встроиться конкретно в сайт British Airways и как можно дольше оставаться незамеченной». Таким образом удалось похитить данные о платежах 380 тыс. клиентов компании.

Специалисты по безопасности из компании Risk IQ считают, что Magecart — это русскоязычные хакеры, которые используют интернет-домены, ассоциирующиеся с Россией и другими бывшими странами СССР.

В авиакомпании ситуацию пока не комментируют, расследование продолжается.