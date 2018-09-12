Сухогруз из Петербурга со взрывчаткой на борту покинул ЮАР

Задержанный из-за отсутствия документов на провоз промышленной взрывчатки петербургский сухогруз «Лада» покинул город Порт-Элизабет. Об этом 12 сентября пишет РБК со ссылкой на посольство России в ЮАР.

По информации дипломатического ведомства, компания «Трансфлот» в срочном порядке оформила все требуемые документы. Это дало возможность получить необходимые транзитные разрешения.

23 августа портовые власти ЮАР задержали по подозрению в перевозке запрещенного груза судно «Лада». Экипаж заподозрили в транспортировке в Нигерию оружия массового поражения. Однако позже выяснилось, что на борту находился груз промышленной взрывчатки без документов на транзит. Сухогруз «Лада» принадлежит петербургской судоходной компании «Трансфлот».