Участник Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован с подозрением на отравление

Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был госпитализирован вечером 11 сентября в тяжелом состоянии. Об этом 12 сентября пишет «Медуза» со ссылкой на девушку Верзилова Веронику Никульшину.

По ее словам, он теряет зрение, речь и способность передвигаться. Верзилова накануне доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. Его матери отказались сообщить даже предварительный диагноз. Никульшина говорит, что Верзилову стало плохо около 8 вечера 11 сентября.

«С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить», — рассказала она «Медузе».

В больнице Верзилова вскоре перевели в токсикологическое отделение, но диагноз близким так и не называют.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в своем телеграм-канале написал: «Да, не очень хочется сразу делать какие-то выводы. Мало того, я очень не хотел бы, чтобы и вы делали поспешные выводы. Но все же надо знать, что Петя в больнице».