Происшествия
Участник Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован с подозрением на отравление
Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был госпитализирован вечером 11 сентября в тяжелом состоянии. Об этом 12 сентября пишет «Медуза» со ссылкой на девушку Верзилова Веронику Никульшину.
По ее словам, он теряет зрение, речь и способность передвигаться. Верзилова накануне доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. Его матери отказались сообщить даже предварительный диагноз. Никульшина говорит, что Верзилову стало плохо около 8 вечера 11 сентября.
«С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить», — рассказала она «Медузе».
В больнице Верзилова вскоре перевели в токсикологическое отделение, но диагноз близким так и не называют.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в своем телеграм-канале написал: «Да, не очень хочется сразу делать какие-то выводы. Мало того, я очень не хотел бы, чтобы и вы делали поспешные выводы. Но все же надо знать, что Петя в больнице».
Справка:
Напомним, Петр Верзилов прославился в конце 2000-х как участник арт-группы «Война» вместе со своей женой Надеждой Толоконниковой. Во время процесса над Pussy Riot он стал представляться продюсером группы, дело получило международный резонанс. В 2014 году Толоконникова и еще одна участница Pussy Riot Мария Алехина учредили издание «Медиазона», Верзилов стал его издателем. Последняя акция Pussy Riot прошла во время финала Чемпионата мира-2018 по футболу: Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Карачева выбежали на поле в костюмах полицейских. 17 июля их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей. Кроме того, их оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за незаконное ношение форменной одежды.