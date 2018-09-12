Transparency International включила Россию в список не борющихся с коррупцией стран

Российские власти принимают недостаточно мер для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Такие данные содержатся в двенадцатом докладе «Экспорт коррупции» международной организации Transparency International, опубликованном 12 сентября.

Как отмечают эксперты, в России с 2014 до 2017 года не было возбуждено ни одного дела о подкупе иностранных должностных лиц. Кроме того, в российском законодательстве не предусмотрено наказание за обещание или предложение взятки иностранному должностному лицу.

«У России есть серьезные достижения в области обеспечения открытости правосудия. Большая часть стран из доклада даже не публикуют судебные решения в Интернете», — отметил юрист «Трансперенси Интернешнл – Россия» Григорий Машанов, — «Но в отношении борьбы с иностранным взяточничеством со стороны российских компаний нет никакого прогресса, и незаметно, чтобы у руководства страны был хоть какой-то интерес в решении этой проблемы».

Эксперты изучали работу надзорных, следственных и судебных органов 44 стран, подписавших Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.

В одной группе с Россией, где, по мнению Transparency, власти не принимают достаточно мер для противодействия экспорту коррупции, оказались также Испания, Мексика, Япония, Корея, Ирландия, Польша, Эстония, Болгария, Индия, Финляндия, Люксембург, Дания, Бельгия. К активно противодействующим взяткам иностранным должностным лицам эксперты отнесли Германию, Италию, Великобританию, Норвегию, США и Израиль.