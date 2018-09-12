СМИ: Турция перебросила войска и оружие в сирийскую провинцию Идлиб. По ней наносит удары российская авиация

Турция укрепляет свои позиции в сирийской провинции Идлиб — последнем оплоте вооруженной оппозиции. Об этом 12 сентября пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Идлиб — последний регион Сирии, который не находится под контролем правительственных войск. В России говорят, что там засели террористы. Источник в силовых структурах Турции рассказал Reuters, что военные укрепили 12 блокпостов в Идлибе. «У нас есть там военное присутствие, и если на [нас] нападут, мы будем рассматривать это как атаку на Турцию, последует соответствующий военный ответ», — заявил собеседник агентства.

Аналогичную информацию предоставили и представители сирийской оппозиции. По их словам, в регион направлены десятки турецких бронемаш и танков, а также сотни бойцов спецназа. Кроме того, Турция поставляет в регион боеприпасы.

Отметим, ранее в ходе переговоров с главами Ирана и России президент Турции Реджеп Эрдоган просил не делать из Идлиба «кровавое озеро», поскольку это грозит гуманитарной катастрофой на границе — все беженцы окажутся в Турции. В Идлибе, среди прочих сил, остаются представители «Свободной сирийской армии», которую поддерживают турецкие военные.

Отметим, в России эту сирийскую провинцию называют «террористическим гнойником», российская авиация с начала сентября нанесла несколько авиаударов по Идлибу. Президент США Дональд Трамп предостерегал от массированной атаки на провинцию, угрожая ответной реакцией. Кроме того, и а американские, и российские власти говорили о возможной провокации с применением химоружия в регионе. Только американцы подозревают в этом правительственные войска, а россияне — вооруженную оппозицию.