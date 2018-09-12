Порноактриса Сторми Дэниелс расскажет «всю правду» о связи с Трампом в своей книге

Книгу об отношениях с американским президентом Дональдом Трампом написала порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Издание выйдет в свет 2 октября, об этом заявила сама Дэниелс в эфире телеканала АВС.

Порноактриса пообещала, что в книге под названием «Full Disclosure» («Полное раскрытие») будет отражена «вся правда» о Трампе, в том числе, история судебного противостояния с президентом США.

Сторми Дэниелс утверждает, что состояла в интимной связи с Дональдом Трампом, когда тот уже был женат. Якобы перед выборами в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил актрисе $130 тысяч, чтобы она сохранила в секрете подробности своей личной жизни.

Ранее редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд выпустил книгу «Страх: Трамп в Белом доме». В ней в числе прочего рассказывается, как после химической атаки в Сирии в апреле 2017 года президент США якобы потребовал от министра обороны Джеймас Мэттиса ликвидировать Башара Асада. Вудворд прославился серией статей об Уотергейтском скандале — именно их с Карлом Бернстайном расследования заставили уйти в отставку Ричарда Никсона в 1974 году.