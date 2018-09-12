СКА обыграл «Йокерит» и поднялся на седьмое место в Западной конференции КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился пятый матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» 12 сентября в Ледовом дворце. Петербуржцы выиграли только в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

Голы у СКА забили Николай Прохоркин (15 минута, 24), Артем Зуб (21) и Патрик Херсли (64). Отметим также две результативные передачи Александра Барабанова. У «Йокерита» отличились Пекка Йормакка (16), Никлас Йенсен (23) и Сакари Маннинен (52).

Благодаря этой победе на счету СКА теперь шесть очков, и команда поднялась с 8-го места на 7-е в Западной конференции. Следующим соперником армейцев станет «Спартак». Игра пройдет также в Петербурге 14 сентября.