Apple представила «бюджетный» iPhone XR. Цена россиян неприятно удивит

Корпорация Apple следом за флагманами Xs и Xs Max презентовала «бюджетный» вариант iPhone XR, который придет на смену нынешнему iPhone 8 и станет самым младшим в обновленной линейке устройств.

Экран в XR будет LCD, а не OLED, то есть такой же, как в iPhone 8, диагональ — 6,1 дюйма. При этом он будет «безграничный» и с «челочкой», как у десятой модели. Корпус в телефоне будет из алюминия, а не из стали, как у старших моделей. А камера «одинарной». Зато батарея в нём будет работать больше на полтора часа, чем в iPhone 8, а расцветки порадуют широким спектром: можно будет купить телефон в черном, белом цвете, и «веселых» вариациях: красной, желтой, коралловой и синей темах, с вариантами памяти 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

Цена на iPhone XR оказалась не такой низкой, как ожидалось — в России она будет начинаться с 64990 рублей. Продажи начнутся 26 октября, а по предзаказу он будет доступен уже с 19 октября.