27 отдел полиции остался без подполковника. В своей «Шкоде» он за взятку возвращал «Тойоту» с трудной судьбой

Следственный комитет по Фрунзенскому району задержал на двое суток замначальника 27-го отдела полиции. Его подстерегли оперативники ФСБ рядом с работой. 200 тысяч, что ему инкриминируют — сумма, за которую он решил вернуть иномарку тому, кто вряд ли имеет на нее права.

По информации «Фонтанки», к вечеру 12 сентября Следственный комитет по Фрунзенскому району задержал на двое суток 36-летнего заместителя начальника 2-го отдела полиции Фрунзенского района, подполковника Андрея Губина. Ему вменяют пункт «в» части пятой статьи 290 УК – «Получение взятки в крупном размере».

Ранее «Фонтанка» сообщила, что подполковника задержали оперативники регионального УФСБ за получение 200 тысяч рублей при возвращении ранее похищенной машины.

По данным нашего издания, к 20 часам 11 сентября он встретился с петербуржцем на Будапештской улице недалеко от здания 27-го отдела полиции. В салоне автомашины «Шкода», принадлежащей Андрею Губину, и произошла передача ему 200 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», по версии следствия, эту сумму подполковник принял за возвращение уроженцу Азербайджана изъятой у него подчиненными Губина «Тойоты Камри». Материал проверки по факту сомнительного вин-номера иномарки зарегистрирован, соответственно, в 27-м отделе полиции.

Как сообщили нашему изданию в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины подполковник Губин будет уволен, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Так что, исходя из практики, начальнику 27-го отдела полиции объявят неполное служебное соответствие.