«Я обсудил это с семьей». Легенда «Челси» Джон Терри отказался от перехода в «Спартак»

Бывший капитан сборной Англии по футболу и игрок «Челси» Джон Терри отказался от контракта с московским «Спартаком». Об этом он сам 12 сентября сообщил в своем Instagram.

Терри благодарит «Спартак» за предложение и желает московскому клубу удачи. «Они амбициозный клуб, и я был крайне впечатлен их профессионализмом. Однако, обсудив этот ход со своей семьей, я решил, что это неподходящий переезд для нас сейчас», – заявил Терри.

Джон Терри — легенда английского футбола, с 1998 по 2017 годы он играл в «Челси». Вместе с лондонским клубом он выигрывал пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.