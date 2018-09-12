Apple представила новые флагманские iPhone Xs и Xs Max. В России цены будут начинаться от 88 тысяч рублей

Американская корпорация Apple 12 сентября показала новые флагманские смартфоны. Они будут похожи на iPhone X, получат безрамочный экран с вырезом и встроенный Face ID вместо сканера отпечатка пальцев Touch ID. У всех будут крышки из стекла и поддержка беспроводной зарядки, а внутри новый чип A12 от Apple.

Смартфоны iPhone Xs (5,8 дюйма) и iPhone Xs Max (6,5 дюймов) получат варианты памяти 64 ГБ, 256 ГБ и впервые — 512 ГБ и три цвета: серебристый, черный и новый золотой. А также у них будут двойные камеры с новыми сенсорами и переработанной вспышкой — красные глаза с фотографий будут удаляться автоматически. После того, как снимок сделан, можно будет выбирать глубину резкости, а 4 встроенных микрофона позволят записывать стереозвук в видео.

На 60% повысился динамический диапазон экрана, а частота обновления достигла 120 герц. У телефонов был повышен уровень влагозащиты: на глубине 2 метра новый iPhone сможет пробыть 30 минут без последствий. Время жизни телефона от батареи увеличилось в версии iPhone Xs на 30 минут по сравнению с десятой моделью, а в версии Max на 1,5 часа.

По данным Countepoint, Россия вошла в первую десятку стран мира про продажам iPhone X. В Петербурге год назад за ними продавали место в очереди.

iPhone XS будет стоить в России от 88 тысяч рублей, а iPhone XS Max — от 97 тысяч рублей. Старт продаж — 28 сентября.