Голодовку вычли из ареста. Суд добавил Удальцову четыре дня за госпитализации

К 30-дневному сроку ареста координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова Мещанский суд Москвы прибавил ещё четыре дня. Именно столько оппозиционер провёл в больнице из-за голодовки. Об этом 12 сентября сообщается на его странице в Facebook, которую ведет его жена Анастасия.

«Суд определил, что срок нахождения Удальцова на лечении не подлежит включению в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста», — заявил представитель суда. Удальцов должен был выйти на свободу 13 сентября, однако теперь его арест продлили до 18-го числа.

Удальцов объявил сухую голодовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста. Из-за проблем со здоровьем его трижды госпитализировали из спецприемника.