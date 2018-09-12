Голодовку вычли из ареста. Суд добавил Удальцову четыре дня за госпитализации
К 30-дневному сроку ареста координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова Мещанский суд Москвы прибавил ещё четыре дня. Именно столько оппозиционер провёл в больнице из-за голодовки. Об этом 12 сентября сообщается на его странице в Facebook, которую ведет его жена Анастасия.
«Суд определил, что срок нахождения Удальцова на лечении не подлежит включению в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста», — заявил представитель суда. Удальцов должен был выйти на свободу 13 сентября, однако теперь его арест продлили до 18-го числа.
Удальцов объявил сухую голодовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста. Из-за проблем со здоровьем его трижды госпитализировали из спецприемника.
Справка:
14 августа Сергея Удальцова задержали за повторное нарушение при организации митинга против пенсионной реформы. Ему назначили 30 суток административного ареста. Сам митинг прошел 28 июля на проспекте Академика Сахарова в Москве. Он был согласован с московскими властями, в нем приняли участие около 6,5 тыс. человек. Обвинение посчитало, что оппозиционер сжигал портреты людей, напоминавших глав государства, в рамках некой другой, несанкционированной, акции.