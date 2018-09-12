Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет наказывать иностранных граждан и компании за вмешательство в американские выборы. Об этом 12 сентября пишет The Hill.

Советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон пояснил Reuters, что среди возможных санкций — заморозка активов, ограничение доступа к финансовой системе США, запрет американцам на инвестиции в компании, попавшие под ограничения.

Санкции будут вводиться по решению Госдепартамента и Минфина США. Напомним, ранее среди стран, которые могли вмешиваться в избирательный процесс, американские власти называли Россию, КНДР, Китай и Иран.

Россию обвиняли во вмешательстве в выборы президента 2016 года, в Кремле все обвинения отрицали.