Вынесен первый приговор за убийство куратора «Крестов-2». Киллер подполковника Чернова получил 9 лет

Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор 65-летнему Сабиру Садыкову. Расстрел подполковника регионального управления Федеральной службы наказаний оценили в девять лет строго режима.

Как сообщили в Следственном комитете России 12 сентября, Садыкова признали виновным в незаконном обороте оружия и убийстве курировавшего затянувшуюся стройку следственного изолятора «Кресты-2» офицера УФСИН Николая Чернова.

«2 марта 2017 года Садыков под надуманным предлогом вызвал потерпевшего на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине автомобильной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области, произвел в него не менее 7 выстрелов», – уточнили в СКР. Подполковник Чернов скончался в больнице через пять дней.

Садыков признал вину ещё на стадии расследования уголовного дела. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и указал на соучастников. Предполагается, что убийство Чернова, который отвечал за технадзор и эксплуатацию объектов строительства, организовал заместитель начальника УФСИН по Петербургу и области Сергей Мойсеенко. По версии следствия, целью было скрыть нарушения при строительстве.

Сабира Садыкова приговорили к девяти годам в колонии строгого режима. Расследование дела Мойсеенко и Игоря Захарова, который, как предполагается, снабдил исполнителя пистолетом с глушителем, завершено.