Apple показала безрамочные часы нового поколения — они научились определять первые симптомы заболеваний и вызывать скорую

Корпорация Apple представила 12 сентября новое поколение своих часов Apple Watch Series 4. Ожидаемого полного отказа от физических кнопок управления не произошло, но добавились новые функции, размер экрана и процессор.

Новый девайс получил почти безрамочный экран, который на треть больше, чем нынешнее поколение. Вместо моделей 38 и 40 мм появились модификации на 42 и 44 мм. Переделаны микрофон и динамик, а также улучшены антенны и корпус материала, чтобы часы лучше держали сигнал сотовой связи и по ним стало удобнее говорить. Они работают на новом процессе S4, который в два раза быстрее, чем прошлое поколение. Добавились новые эффекты и дизайн экранов, а на увеличенным циферблате стало помещаться больше иконок.

Apple Watch научились определять, что пользователь упал и минуту не двигается, спрашивать, не нужна ли ему помощь, а если не услышат ответ, то сами звонить в 911. Также они теперь они смогут определять первые симптомы заболеваний и рекомендовать обратиться к доктору, все данные о состоянии пользователей будут доступны в приложении «Здоровье» и оттуда их смогут получить врачи.