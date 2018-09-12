«Фонтанка» за 60 секунд — 12 сентября

Если США введут новые санкции, российские госбанки могут начать выдавать долларовые вклады в рублях. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что это защитит клиента. Но экс-директор департамента макроэкономического прогнозирования в Минэкономразвития РФ Кирилл Тремасов рассказал нам о перспективах.

Святитель Спиридона Тримифунтского с острова Корфу сделал Петербургу ручкой. И полгорода перекрыли. Качественный состав части крестоходцев – студенты и бюджетники, многие по разнарядке. Но и их в этот раз было меньше. Но оценки численности настолько разнятся, что надо найти время на серьезные разбирательства — от 5 тысяч до сотни.

Восьмиклассница — у-уууу! Она читает Чака Паланика и привела маму на митинг 9 сентября. Обеих задержали. Митинг — глазами ребенка.

«В политике я новичок». Злые языки говорят, что под таким слоганом Петров и Боширов пойдут в Госдуму. А добрый Андрей Луговой, который уже там, а когда-то считался в Англии отравителем, рассказал, что они чувствуют.

Проходное место не всегда бойкое. Объясняем, как холдинг «Адамант» с ТК «Звенигородский» умудрился не заработать толком, стоя прямо на выходе из метро.

Петербургские тракторы далеко пойдут. На экспорт.

«Воин-В» и КИО, долго бодавшиеся насчет реновации, устали и решили пойти на мировую. Но суд сказал — к барьеру! Все прямо с ума сошли на теме дуэлей, честное слово.

Если вам утка переплыла дорогу – держитесь левой стороны. Справа - Нева, наводнение.