Законопроект о поиске пропавших людей по геолокации мобильных внесён в Госдуму

Законопроект, который легализует поиск пропавших людей посредством радиоэлектронных средств оператора связи (геолокация мобильных устройств. – Прим. ред.), внесён в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор пояснил, что в настоящее время законами «О связи» и «Об оперативно-разыскной деятельности» до сих пор не урегулирован порядок получения таких сведений правоохранительными органами, что не позволяет им использовать указанную информацию при организации поиска пропавших людей.

«Огромное значение в поиске пропавших людей имеет своевременность принятия оперативно-разыскных мер. Тем самым, эффективным способом реализации поисковых мероприятий является использование сведений о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи», — цитирует сенатора Клишаса официальный сайт Совета Федерации.

Законопроект предусматривает получение указанных сведений без судебного решения на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, но только в целях поиска пропавших без вести лиц.

Авторы документа, среди которых помимо Андрея Клишаса оказались Андрей Турчак, Валентина Матвиенко, Людмила Бокова, Ирина Гехт и депутат Госдумы Татьяна Касаева, рассчитывают на скорейшее рассмотрение законопроекта коллегами в нижней палате Федерального собрания, так как это позволит «предотвратить гибель людей из‑за не предпринятых вовремя мер по их поиску и спасению».