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Общество
12.09.2018 19:25
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Жена ответила за Навального на вызов от главы Росгвардии

Видеобращение главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному супруга оппозиционера расценила как угрозу для своей семьи. Об этом Юлия Навальная сообщила в своём instagram 12 сентября.

«Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотому – презрение. Я презираю его как вора и труса.Он – трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение». Он – трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги", — написала она.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью. Отвечу здесь. Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотому – презрение. Я презираю его как вора и труса. Он – трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение». Он – трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и  что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги. Он – трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами. Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Ну вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше – какая разница.  Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет.

Публикация от @ yulia_navalnaya

 

 

Навальная отметила, что сам Алексей ответит Золотову после того, как выйдет на свободу.

Глава Росгвардии Виктор Золотов пригласил Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него сочную отбивную. Вызов на поединок стал ответом на расследование Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях в Росгвардии при организации закупок. Через сутки после публикации видео депутат ЛДПР внёс на рассмотрение в Государственную думу Дуэльный кодекс.

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