Жена ответила за Навального на вызов от главы Росгвардии

Видеобращение главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному супруга оппозиционера расценила как угрозу для своей семьи. Об этом Юлия Навальная сообщила в своём instagram 12 сентября.

«Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотому – презрение. Я презираю его как вора и труса.Он – трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение». Он – трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги", — написала она.

Навальная отметила, что сам Алексей ответит Золотову после того, как выйдет на свободу.

Глава Росгвардии Виктор Золотов пригласил Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него сочную отбивную. Вызов на поединок стал ответом на расследование Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях в Росгвардии при организации закупок. Через сутки после публикации видео депутат ЛДПР внёс на рассмотрение в Государственную думу Дуэльный кодекс.