МВД ДНР опубликовало фото мужчины с места взрыва в донецком кафе

МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ищет мужчину, который находился на месте взрыва в кафе «Сепар». Об этом говорится на сайте ведомства 12 сентября.

Пресс-служба также опубликовала фотографию разыскиваемого мужчины, который был замечен в кафе в центре Донецка. Его, а также всех, кто располагает информацией о произошедшем, МВД просит связаться с правоохранителями.

«Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефонам», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств взрыва 31 августа, в результате которого погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Временно возглавил республику Денис Пушилин. Выборы главы ДНР намечены на ноябрь.