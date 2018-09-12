Экологи хотят через шведский суд заблокировать «Северный поток-2»

ClientEarth подала в Верховный административный суд Швеции жалобу на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении некоммерческой организации по защите окружающей среды.

«ClientEarth подала жалобу в Верховный административный суд Швеции, чтобы остановить строительство 510-километрового участка газопровода ‘’Северный поток-2’’ в шведских территориальных водах», — сообщила организация.

Экологи отмечают, что, по словам юристов, строительная документация проекта неполна и неточна, поскольку не учитывает возможное влияние газопровода на дикую природу в Балтийском море.

«Строительство газопровода повлечет за собой подрыв снарядов времен Второй мировой войны, которые сейчас находятся на морском дне. Подводные взрывы могут нанести серьезный вред охраняемым морским млекопитающим», — утверждают экологи.

ClientEarth — некоммерческая организация по защите окружающей среды, основанная в 2008 году. Головной офис находится в Лондоне.

Ранее Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу на «Северный поток-2» от немецких экологов. Немецкое экологическое объединение (NABU) пыталось через суд сорвать намеченное на 15 мая начало работ по строительству газопровода «Северный поток-2» на участке в Грайфсвальдском заливе.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд куб. м в год. Укладка труб для «Северного потока-2» в Балтийском море началась в июле 2018 года. Ожидается, что строительство газопровода завершится в конце 2019 года.

Ранее журналисты радиостанции Sverige Radio провели опрос и пришли к выводу, что представители всех шведских парламентских партий выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», который должен пройти по дну Балтийского моря. Позже посол Швеции в России Петер Эриксон заявил в интервью РИА Новости, что Швеция не может остановить реализацию проекта «Северный поток-2», поскольку страна уже выдала все необходимые разрешения.