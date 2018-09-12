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Происшествия
12.09.2018 18:44
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Bloomberg: ущерб от урагана "Флоренс" в США может составить около $ 30 млрд

Предполагаемый ущерб от урагана "Флоренс", который в ближайшие дни, согласно прогнозам, обрушится на восточное побережье США, может составить не менее $ 27 млрд. Такие оценки приводит 12 сентября агентство Bloomberg.

 

Таким образом, "Флоренс" может войти в десятку самых разрушительных ураганов в современной истории США. Как отмечает агентство, большего всего средств на восстановление разрушенной инфраструктуры властям пришлось выделить после удара урагана "Катрина", обрушившегося на штат Луизиана в 2005 году. Тогда он нанес ущерб в размере около $ 160 млрд.

На втором месте в списке расположился ураган "Харви", из-за которого серьезно пострадали некоторые районы Техаса в прошлом году ($ 125 млрд). На третьем – ураган "Мария", обрушившийся также в прошлом году на ассоциированное с США государство Пуэрто-Рико ($ 90 млрд). Всего в 2017 году ураганы и другие стихийные бедствия нанесли в США ущерб в размере около $ 306 млрд, сообщает агентство.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Флоренс" 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира – Симпсона. В настоящее время он расположен примерно в 840 км к юго-востоку от береговой линии штата Южная Каролина. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 59,7 м/с. Как ожидается, он достигнет побережья США не раньше пятницы.

Власти штатов Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов – всего более 1,5 млн человек. Как предупредили синоптики, ураган может привести к потенциально катастрофическим наводнениям.

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