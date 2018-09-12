Смольный одобрил создание «Парка на Смоленке»

Комиссия по Генплану Петербурга 11 сентября одобрила присвоение территориям «Парка на Смоленке» рекреационного статуса. Но отказалась сменить назначение участков в устье реки, где «Плаза Лотус Груп» собирается строить апарт-отели.

Противники застройки набережной реки Смоленки на Васильевском острове одержали победу. Как сообщила пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, городская комиссия по Генплану поддержала перевод островка земли, связанного с сушей четырьмя Смоленскими мостами, в зоны зеленых насаждений общего и ограниченного пользования (Р2) и спортивных сооружений и пляжей (Р0). Теперь предложенные поправки предстоит утвердить петербургскому парламенту.

Ранее на участке планировалось построить «Театр песни Аллы Пугачевой», что вызвало недовольство местных жителей, которые указывали на нехватку мест отдыха на Васильевском острове и требовали исключить застройку устья Смоленки.

Защитники «Парка на Смоленке» намерены бороться дальше: свой статус в устье реки сохранили два участка по 1,1 га каждый, которые под строительство апарт-отелей получила в 2016 году «Плаза Лотус Груп» Михаила Зингаревича. Весной этого года позицию противников застройки поддержал Минстрой. Ведомство предложило обратиться к инвестору с вопросом о рассмотрении целесообразности возведения апарт-отелей в устье Смоленки. В министерстве подчеркнули, что участки находятся в водоохранной зоне и защитной прибрежной зоне реки.