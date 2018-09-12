Аэрофлот возглавляет рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний уже третий месяц

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Компания «Аэрофлот» третий месяц подряд занимает первое место по пунктуальности в мире среди крупнейших авиакомпаний. Почти 90% рейсов аваиперевозчика прибыли в пункт назначения по расписанию.

Рейтинг составило британское исследовательское агентство OAG – один из наиболее надежных и авторитетных аналитиков операционной деятельности предприятий воздушного транспорта. Отчет о пунктуальности «On Time Performance report» от OAG – наиболее авторитетный мировой рейтинг, который публикуется ежемесячно как для авиакомпаний, так и для аэропортов.

В этом списке представлены крупнейшие компании, входящие в топ-30 мира по объему операций.

А в августе «Аэрофлот» занял третью позицию среди всех авиакомпаний мира по пунктуальности. Это высокое достижение для глобального магистрального перевозчика. В целом же в топ-20 самых пунктуальных авиаперевозчиков преобладают небольшие авиакомпании (из конца первой, второй и даже третьей сотни) по масштабам операционной деятельности.

Пунктуальность – один из определяющих факторов индекса удовлетворенности пассажира. Чем он выше, тем больше пассажиров выбирают авиакомпанию. Боле того, по этому показателю преимущественно выбирают перевозчика часто летающие и деловые транзитные путешественники. «Аэрофлот» традиционно держит высокую планку по показателю пунктуальности в мире и неоднократно возглавлял соответствующие рейтинги. К тому же высокая пунктуальность рейсов – прямой показатель грамотного и эффективного управления авиакомпанией.

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