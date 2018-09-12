Против течения: Mazda задумала гибридный автомобиль... с «дизелем»

Mazda Motors планирует выпустить к 2020 году свой первый дизель-электрический гибрид, сообщает 12 сентября Nikkei Asian Review. Автомобиль будет базироваться на кроссовере Mazda CX-5 и предназначается в первую очередь для американского рынка.

Планы Mazda Motors на первый взгляд идут вразрез с тенденциями рынка, на котором вслед за скандалом с дизельными Volkswagen, радикальным ужесточением экологических норм, введением нового стандарта тестирования WLTP компании одна за другой стали отказываться от дизельных двигателей вообще. В частности, обе крупнейшие японские автомобильные компании – Toyota и Nissan – уже объявили о таком отказе.

Однако у Mazda Motors свое мнение на этот счет. В компании считают, что в гибридах с их малым расходом топлива и щадящим режимом работы ДВС-дизели еще могут соответствовать экологическим нормам и быть экономически выгодными.

Первоначально до конца текущего года Mazda собирается выпустить так называемый «мягкий» гибрид с бензиновым двигателем, однако потом решено попробовать использовать более экономичный дизельный вариант. «Мягкий» гибрид дешевле других видов гибридов, поскольку он оборудован небольшим 48-вольтовым электродвигателем, который включается только при ускорениях или обгонах. Вместе с тем такая система позволяет существенно экономить горючее и снижает вредные выбросы.

Mazda сильно рискует, плывя против течения. Например, только в Западной Европе продажи дизельных автомобилей упали за второй квартал 2018 года на 37 процентов, а некоторые европейские муниципалитеты принимают законы, запрещающие эксплуатацию дизелей в черте города. Для Mazda решение выпускать дизель-электрические гибриды, скорее, выглядит вынужденным, поскольку у компании нет средств для собственной разработки электромобилей и подключаемых гибридов. Даже этот проект дизель-электрического кроссовера CX-5 Mazda делает в партнерстве с Toyota.