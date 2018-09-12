СМИ узнали о допросе следователями бывшего главы МЧС

Бывшего руководителя МЧС России Владимира Пучкова в качестве свидетеля вызвали на допрос в Следственный комитет России. Об этом 12 сентября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РЕН ТВ.

В рамках расследования какого уголовного дела допрашивали Пучкова, пока неизвестно.

Пучков не попал в новый кабинет министров, вероятно, после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где из-за пожара погибли 60 человек.

В момент ЧП в здании не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. Расследуется уголовное дело по трем статьям УК, основная версия — короткое замыкание, однако, по данным следствия, в ТЦ не работала пожарная сигнализация и были закрыты несколько аварийных выходов. Несколько человек задержаны, среди них есть и пожарные, тушившие возгорание, а также экс-начальник областного управления МЧС РФ Александр Мамонтов.