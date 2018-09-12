Ford, Citroen и Peugeot нарастили продажи легких коммерческих автомобилей в России в полтора раза. Спрос на "УАЗ" упал на 26%

Продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России за восемь месяцев 2018 года выросли на 6%, сообщил 12 сентября «Автостат».Всего за январь – август было продано 70,9 тысячи таких машин.

Как следует из отчета агентства, лучше всего росли продажи иномарок. Так, Ford увеличил реализацию на 52%, до 6,6 тысячи машин. В основном благодаря модели Transit, на которую пришлось более 90% объема.

Также в полтора раза увеличился спрос на Citroen и Peugeot – 879 и 1023 машины, соответственно. Продажи Renault подскочили в три раза, хотя в абсолютном выражении показатели невелики — всего 155 автомобилей.

Российские бренды GAZ, "УАЗ" и LADA сохранили лидерство по объему продаж. При этом у GAZ и LADA темпы роста составили 8,7 и 10%, а у "УАЗа" снижение составило 26%.