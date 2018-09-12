Климкин: Украина никогда не возобновит поставки воды в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев никогда не возобновит поставки в Крым.

«И мы прекрасно знаем обо всех фейковых планах якобы построить эти поставки... Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано ''Крым, Россия'', никогда поставляться не будет», — приводит УНИАН слова Климкина.

Напомним, еще 6 сентября украинские пограничники закрыли для пропуска транспорта два КПП на границе с Крымом – «Чаплинка» и «Каланчак». Причиной стало загрязнение воздуха из-за выброса химических веществ на крымском предприятии «Титан» под Армянском.

Выброс произошел 24 августа. Власти Крыма признали, что на заводе «Титан» произошло испарение содержания кислотонакопителя, в воздух попал сернистый ангидрид. Причиной стал недостаток воды. Около четырех тысяч детей из-под Армянска эвакуировали в санатории полуострова. По факту выброса возбуждено уголовное дело.