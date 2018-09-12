Пока аварийщики в Петербурге пилят деревья и чинят провода, соцсети славят непогоду

Серьёзных последствий непогоды к вечеру 12 сентября в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу не зафиксировано. По данным на 17:30, в управление поступило около 15 вызовов – все в связи с поваленными деревьями. Впрочем, сотрудников МЧС вызывают не на все случаи ветровалов. В зелёных зонах работают отдельные аварийные бригады.

С самого утра недоступны для прогулок городские сады и парки. В комитете по благоустройству Смольного «Фонтанке» уточнили, что их закрыли сразу, как только получили предупреждение от МЧС. Это стандартная мера предосторожности, позволяющая избежать несчастных случаев, – к ней прибегают, если порывы ветра становятся больше 15 метров в секунду. Правда, закрыть можно только те парки, которые обнесены оградой. Это, к примеру, Екатерининский, Лопухинский, Никольский, Овсянниковский и Таврический сады. Отворят ворота не раньше, чем МЧС отменит предупреждение. Не исключено, что пускать горожан не будут и завтра.

С ветровалом в зелёных зонах справляются силами аварийных бригад из сотрудников дорожных и садово-парковых предприятий. К половине шестого вечера насчитали 78 не устоявших перед ветром деревьев. Большинство из них уже распилили и увезли на утилизацию.

В Ленэнерго «Фонтанке» рассказали, что специалисты компании работают в Петербурге в режиме повышенной готовности. Больше всего досталось Ленинградской области, где из-за непогоды произошло сразу несколько технологических нарушений. На восстановление электроснабжения брошены 76 бригад и больше 200 сотрудников. Вести работы приходится в условиях шквалистого ветра. C утра, по нашим данным, без электричества в области остались около семи тысяч человек, к середине дня их число сократилось до трёх тысяч.

«Фонтанка» уже писала про последствия сильного ветра в Петербурге: несколько деревьев рухнули на автомобили, на провода (один раз над железной дорогой, другой – на трамвайную сеть), одно – на школьную спортивную площадку. Также падали дорожные знаки и даже фрагмент здания.

На Выборгском шоссе недалеко от Сертолово в направлении Санкт-Петербурга дерево упало на провода и на дорогу, и водитель эвакуатора не успел среагировать, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Соцсети заполнены фотографиями штормового неба, дождей в пригородах и, конечно, вздувшихся рек в городе.

За последний час Нева прибавила три сантиметра, и уровень у поста измерений на Васильевском острове поднялся до 117 сантиметров, по данным на 18:05. Дамбу, впрочем, закрывать не собираются. Критичным считается 161 сантиметр выше ординара, опасным – 210 см. Если вода переливает за 300 – это уже катастрофа.

В Северо-Западном Гидрометцентре «Фонтанке» сообщили, что сейчас ветер стихает: в среднем 4 метра в секунду по городу, порывы – до 12 метров. Сильнее всего дует в прибрежных районах, в Петродворцовом и Курортном ощущается особенно сильно. «Не переживайте, сейчас уже не сдует», – успокаивают синоптики.

В четверг, 13 сентября, по прогнозам, сохранится ветер порывами до 20, а в прибрежных районах и до 23 м/с, пройдут ливни с грозами.

Между тем сегодня, 12 сентября, в Красноярском крае и в Республике Хакасия выпал первый снег.