Компания, попытавшаяся поставить б/у трамвай за 94 млн рублей Смольному под видом нового, отказалась от своих намерений

Компания «ГИД», с которой городской комитет по транспорту в начале июля заключил контракт стоимостью 94 млн рублей на поставку трамвая модели 71-633, отказалась от своих обязательств. Об этом «Фонтанке» сообщил глава ведомства Александр Головин.

«Нам пришло письмо, что ООО «ГИД» отказывается от контракта. Поэтому мы даже не принимали его, сейчас будем объявлять новый конкурс», – рассказал председатель комитета по транспортру Александр Головин.

«Фонтанка» рассказывала о том, как в начале июля Смольный заключил контракт с ООО «ГИД» на поставку подвижного состава производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. По условиям техзадания, вагон должен был быть без пробега. Однако, как выяснила «Фонтанка», до того, как прибыть в Петербург, вагон несколько месяцев колесил по Самаре. В итоге эта информация подтвердилась на предварительной проверке в ГУП «Горэлектротранс».